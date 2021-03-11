В Татарстане спасая коров на пожаре пострадал охранник фермы

С месте происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о возгорании в частной ферме по откорму крупного рогатого скота в деревне Райлан Бугульминского района поступило в экстренные службы ночью 11 марта.

На место происшествия помимо сотрудников МЧС прибыли и местные добровольные пожарные команды.

Оказалось, что внутри техпомещения горел трактор и обрешетка кровли. При этом за стенкой на ферме содержались 80 коров. До прибытия помощи их самостоятельно вывели на улицу руководитель предприятия и охранник. Последний – 56-летний мужчина, в ходе этой спасательной операции получил ожоги рук и тела 2-3 степени (11%).

- Пострадавший от госпитализации отказался. Пожар на площади 60 квадратных метров был потушен, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.