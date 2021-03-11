В Чувашии подорожали путевки в детские лагеря

В 2021 году дети смогут отдохнуть три недели в сезонных или круглогодичных оздоровительных лагерях за 15 950 рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Власти Чувашии увеличили среднюю стоимость путевок в детские лагеря и повысили цену на питание в них. Так, в 2021 году юные жители республики смогут отдохнуть три недели в сезонных или круглогодичных оздоровительных лагерях за 15 950 рублей, в санаторно-курортных организациях - за 997 рулей в сутки, а в профильных лагерях - за 836 рублей в сутки.

Средняя же стоимость набора продуктов в детских лагерях с дневным пребыванием сейчас составляет 98 рублей в день на ребенка, а в лагерях с круглосуточным пребыванием - 306 рублей в день.