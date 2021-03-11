В Нижнекамске завершилось строительство нового пятиэтажного торгового центра

Открытие объекта будет происходить поэтапно. Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Скоро в Нижнекамске состоится техническое открытие нового торгового центра площадью порядка 120 тысяч квадратных метров. Строительство объекта уже завершено, сейчас арендаторы занимаются обустройством своих площадей. Об этом на своей странице в социальной сети заявил замруководителя районного Исполкома Радмир Беляев.

Отметим, что этот торговый центр станет одним из крупнейших в Татарстана. Помимо магазинов, в нем расположатся кинотеатр, каток и детский развлекательный центр. На 5-м этаже разместится новый филиал многофункционального центра, а также Центр по поддержке и развития предпринимательства.

Открытие объекта будет происходить поэтапно.