В Чувашии в начале апреля в зону подтопления попадают 57 населенных пунктов

В регионе из-за большого количества осадков - выше средних многолетних значений, вырастает риск возникновения ЧП. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Чувашии в ходе заседания межведомственной противопаводковой комиссии стало известно, что в зону подтопления весной 2021 года попадают 57 населенных пунктов на территории 17 местных муниципалитетах.

В этот раз активное таяние снега и подъем в реках республики ожидается в начале апреля. А из-за большого количества осадков - выше средних многолетних значений, вырастает риск возникновения ЧП.

Тем не менее, как заверил на заседании глава Минприроды Чувашии Алексей Воробьев к паводку республика подготовилась в полной мере. В частности, сейчас идет работа по очистке водосбросных и водопропускных сооружений от наледи, а также ледяных пробок.

Контролировать ситуацию с весенним паводком в Чувашии будут пять стационарных гидропостов в Алатыре, Ядрине, Порецком, Тувси и Чебоксарах.