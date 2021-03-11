В Казани после ДТП в одного из водителей выстрелили из пистолета

Известно, что стрельба велась из газового оружия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вчера, 10 марта, во дворе одного из домов на улице Короленко произошло ДТП. Столкновение было незначительным, но водители на смогли на месте выяснить, кто из них прав. Один из пассажиров решил помочь, и схватился за газовый пистолет. Он выстрелил в водителя-оппонента. Сразу после этого на место происшествия прибыл патрульный автомобиль полиции, и стражи закона задержали стрелка.

- На месте происшествия был задержан мужчина, который произвел выстрел в человека, - сообщили в УВД Казани. - Раненного доставили в больницу.