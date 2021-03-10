В Татарстане сообщили еще о четырех смертях от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали три женщины и один мужчина. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту среду, 10 марта, Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще четыре смерти. Так, очередными жертвами инфекции стали 74-х, 70-ти и 64-х летние женщины, а также 63-летний мужчина. Таким образом, летальных исходов в регионе увеличилось до 371.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 50 новых случаев COVID-19. 22 зараженных пришлось увезти в больницу, остальные – 28 человек, лечатся на дому.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 18 485 случаев коронавируса. В 15 118 из них люди выздоровели.