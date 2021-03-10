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В Марий Эл директора парка «Марий Чодра» заподозрили в мошенничестве

Мужчину задержали, идут обыски
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Уголовное дело возбудили по факту оформления на работу "мертвой души".

Уголовное дело возбудили по факту оформления на работу "мертвой души".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В отношении 40-летнего директора национального парка «Марий Чодра» возбудили уголовное дело по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере».

По версии следствия, еще в 2014 году директор фиктивно устроил к себе на работу мужчину. Но тот своих обязанностей не выполнял, зато положенную ему зарплату исправно забирал подозреваемый. В результате чего национальному парку был причинен ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей.

- В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся обыски, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Криминал