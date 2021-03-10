17-летний житель Чувашии надругался над матерью друга и отделался условным сроком

В суде было доказано, что подросток совершил преступление будучи пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летнего жителя Аксарино Канашского района признали виновным в незаконном проникновении в жилище и секс-насилии.

- Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года., - сообщили в следственном комитете Чувашии и тут же уточнили. - Данный приговор еще не вступил в законную силу.

Как было доказано в суде, ночью 8 декабря пьяный подросток незаконно залез в дом к 37-летней односельчанки и предложил ей заняться сексом. Женщина отказала пареньку и выгнала его на улицу.

Но подросток на этом не угомонился. Спустя час он также незаконно проник в дом к 60-летней матери своего друга и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера». Вскоре злоумышленника задержали и спустя время он ответил перед судом.