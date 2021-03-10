Жителя Нижнекамска за нападения на беременных женщин получил 6 лет колонии

Суд признал мужчину виновным по уголовной статье "Хулиганство". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Нижнекамска огласил приговор 34-летнему местному жителю, которого признали виновным в нападениях на беременных женщин.

- Мужчине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, летом 2020 года осужденный на улицах Нижнекамска, а также в городском парке «Семья» беспричинно нападал и избивал женщин. Всего его жертвами были признаны четыре местные жительницы. Одну из них мужчина избил на глазах ее пяти малолетних детей. Утверждается, что все нападения он совершал по пьяни.

Также стоит отметить, что на суде представитель прокуратуры просил для мужчины 9 лет колонии строгого режима. Однако этот срок «скостили» на три года. Возможно это произошло из-за того, что злоумышленника судили лишь по одной уголовной статье «Хулиганство». Вменяемое до этого истязание исключили, так как в каждом случае отсутствовал признак систематических побоев.