В Татарстане предупредили о 32-градусном морозе

Фото: Анна ШИПИЛИНА

Ночью и утром 11 марта на территории региона, в том числе и в Казани, местами ожидаются сильный туман с видимостью до 500 метров и меньше, а также похолодание до -27 градусов, а при прояснениях до 32 градусов мороза (в Казани до -28). Предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

При всем этом ночью преимущественно в республике будет без осадков. Лишь утром и днем пройдет небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах гололедица. Обещается, что днем будет немного теплее – от -11 до -16.

В пятницу и субботу – 12 и 13 марта, осадки из-за высокого атмосферного давления должны прекратится. Ниже -20 градусов столбики термометров будут опускаться только ночью. Днем же ожидается максимум -5.