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Власти Татарстана исключили 25-летие из числа юбилейных и памятных дат

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В остальном регламент юбилейных и памятных для региона дат, утвержденный еще в 2014 году, остается прежним.

В остальном регламент юбилейных и памятных для региона дат, утвержденный еще в 2014 году, остается прежним.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кабинет министров Татарстана решил исключить 25-летний из числа юбилейных и памятных для региона дат для предприятий. Соответствующее постановление, опубликованное на портале правовой информации, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В остальном регламент юбилейных и памятных для Татарстана дат, утвержденный еще в 2014 году, остается прежним. В регионе продолжат отмечать 50-летия, далее юбилеи празднуются через каждые 25 лет со дня основания предприятий и организаций (при наличии у них выдающихся достижений или важного значения их деятельности).