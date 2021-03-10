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Общество

Власти Набережных Челнов хотят через суд ликвидировать платную парковку

Чиновники заметили, что срок действия договора по предоставлению земельного участка истек
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Первое заседание по этому делу намечено на середину марта.

Первое заседание по этому делу намечено на середину марта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Набережных Челнов обратились в Арбитражный суд Татарстана с иском к потребительскому обществу “Московское”.Исполком города хочет, чтобы ответчик освободил участок земли у дома 27/14, где разместил платную парковку. Чиновники замечают, что ранее территория предоставлялась обществу под автостоянку без права капитальной застройки, а сейчас истек и срок договора.

Если Исполком выиграет дело, то платной парковке придется “съехать” с участка, и вместо нее появится бесплатная автомобильная стоянка для горожан.