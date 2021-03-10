Масленица 2021 в Казани: программа мероприятий в музеях города

Праздник отмечается 14 марта. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Масленица 2021 в Казани - праздничные мероприятия будут продолжаться на разных площадках столицы Татарстана вплоть до воскресенья, 14 марта. “Комсомолка” публикует программу представлений, гуляний, игр, конкурсов и мастер-классов, которые проводят городские музеи.

Так, вплоть до 13 числа в Национальном музее республики - в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 - проходят мероприятия в рамках программы “Госпожа честная Масленица”. В воскресенье, 14 марта, в музее состоится праздник “А у нас во дворе...”. В 13.00 гостей ждет театрализованное представление, в 13.30 - интерактивные площадки, в а 15.00 - традиционная масленичная забава “Взятия снежной крепости”.

До 14 марта в центре “Эримитаж-Казань” проводится программа “Масленичные забавы в Зимнем дворце”, в ходе которой дети вместе с фрейлиной императрицы Екатерины Великой и Петрушкой познакомятся с народными традициями проводов зимы и празднования Масленицы. Также там проходят мастер-классы по созданию игрушек

До конца недели праздничная программа для школьников проводится в выставочном зале “Манеж”. Детям здесь предлагают сразиться с лютой Зимой и помочь прийти Весне, параллельно узнавая о традициях празднования Масленицы. Гостей также ждут игры и хороводы. В выходные в 12.00 в зале запланирована программа для индивидуальных посетителей. Участие во всех вышеуказанных мероприятиях возможно только по предварительно записи.

Масленицу 2021 отмечают и в музее Горького и Шаляпина, где до 14 марта проходит программа “Масленица с котом Максимом”. Здесь именно кот знакомит гостей праздника с экспозициями, рассказывает о проводах зимы и угощает чаем с блинами.

В пятницу, 12 марта, в 18.30 горожан ждет концерт “Масленица в Боратынке. Тещины вечерки” в музее Боратынского. С русскими и татарскими народными мелодиями, а также классической и эстрадной музыкой разных стран там выступит ансамбль “Креатив”.