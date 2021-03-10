10 марта в Татарстане в сгоревшем доме нашли тела людей

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 10 марта в селе Лашманка Черемшанского района загорелся частный дом №38 на улице Советская. К прибытию пожарных огонь распространился на крышу здания. Пламя потушили, площадь пожара составила 80 квадрантных метров. Когда начали разбирать сгоревшие конструкции, внутри дома обнаружились тела двух мужчин. Это, предположительно, 59-летний хозяин, а также его 58-летний гость.

- Хозяин проживал один, в списках неблагополучных и злоупотребляющих спиртными напитками не состоял, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причину возникновения пожара установят дознаватели Госпожнадзора. В том числе сейчас ими рассматривается версия неосторожности при курении.