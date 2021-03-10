Медики Ульяновской области начнут получать бесплатную юридическую помощь

На данный момент в медучреждениях региона работают около 21 тысячи специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ульяновской области Сергей Морозов предложил обеспечить местных медиков бесплатной юридической помощью. Речь идет не только о консультациях и составлении документов, но и о защите их интересов в судах. Соответствующий законопроект сегодня, 10 марта, рассмотрели на заседании регионального правительства

Отметим, что бесплатная юрпомощь оказывается в Ульяновской области с 2003 года. Региональный перечень тех категорий граждан, которые вправе ее получать, сейчас почти вдвое больше федерального, отметили в пресс-службе правительства области.