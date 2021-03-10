Автобусные рейсы из Казани в Кощаково возобновятся с 15 марта

Автобусы будут отправляться с автовокзала "Восточный". Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 15 марта возобновляется ежедневный автобусный маршрут Казань – Кощаково – Казань.

Отправление с автовокзала «Восточный» запланировано в 5.50, 07.00, 13.30 и 17.00. Из села Кощаково (остановочная площадка по ул.Комсомольская, 13а) автобусы будут отправляться в Казань в 6.20, 7.30, 14.00 и 17.30.

- Все рейсы из Кощаково следуют через остановку у станции метро «Площадь Тукая» в Казани, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.