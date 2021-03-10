В Татарстане выявили еще 50 зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 18 485 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане подтвердились еще 50 случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (23). Остальные из Набережных Челнов (4), Зеленодольского района (4), Арского района (3), Нурлатского района (3), Высокогорского района (2), Лаишевского района (2), Менделеевского района (2), Новошешминского района (3), Буинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Дрожжановского района (1), Пестречинского района (1) и Тетюшского района (1). Один случай завозной, 49 - контактные.

Среди зараженных один несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, 19 -от 30 до 50 лет, пяти - от 50 до 60 лет, 13 - от 60 до 70 лет, пяти - от 70 до 80 лет, четырем - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 22 из них.

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 18 485 человек, 15 118 из которых выздоровели, а 367 - скончались.

- Всего провакцинировано 95 200 человек (прирост за сутки 1 606), из них вторую дозу получили 40 882 человека, - отмечают в пресс-службе регионального Минздрава.