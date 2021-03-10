В Нижнекамске у самозанятых появится своя собственная зона торговли

На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 6,4 тысячи самозанятых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В нижнекамском парке “Семья” у самозанятых появится своя собственная зона, где они смогут продавать собственные товары и не платить за это.

Специальные палатки будут работать с 1 мая по 2 сентября 2021 года, сообщил на своей странице в социальной сети первый замруководителя районного Исполкома Радмир Беляев.

Он выразил надежду на то, что “данная мера позволит получить свой рынок сбыта для населения и впоследствии укрупнить свой бизнес”

Отметим. в настоящий момент в Нижнекамске зарегистрировано более 6,4 тысячи самозанятых. Рост в сравнении с 2020 годом составил 67%.