Масленица 2021 в Нижнекамске: программа мероприятий

Гуляния, вход на которые будет свободным, начнутся в 10.00 Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Масленицу 2021 года в Нижнекамске в воскресенье, 14 марта, отметят сразу на двух площадках - у Дома народного творчества и на площади Лемаева. Оба мероприятия под общим названием "Широкая Масленица" начнутся в 10.00. Вход на них будет свободный.

Отметим, что на празднике горожан ждут традиционные масленичные развлечения, хороводы, игры, вкусные блины, состязания и театрализованные представления. Проводы зимы завершатся сожжением чучела Масленицы.