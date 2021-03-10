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Коронавирус Covid-19

В Чувашии врачи вылечили 81-летнюю женщину с тяжелой формой коронавируса

Болезнь сопровождалась острой дыхательной недостаточностью
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Два дня пациентка провела на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Два дня пациентка провела на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Городском клиническом центре Минздрава Чувашии вылечили 81-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса. Болезнь сопровождалась острым респираторным дистресс-синдромом, то есть острой дыхательной недостаточностью, характеризующейся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких.

В какой-то момент пациентка была переведена на инвазивную искусственную вентиляцию легких. По словам врачей, у человека, которого в критическом состоянии подключают к аппарату, в течение нескольких дней развивается атрофия мышц.

Однако спустя два дня состояние пенсионерки стабилизировалось и ее перевели в стационар. А на 26-й день лечения - и вовсе выписали под наблюдение амбулаторной службы.