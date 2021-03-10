Презентация нового романа Гузель Яхиной "Поезд на Самарканд" состоится в мае в Казани

По словам автора, ей уже поступают предложения об экранизации новой книги. Фото: Влад КОМЯКОВ

В мае писательница Гузель Яхина представит свою новую книгу “Эшелон на Самарканд”, которую писала последние два с половиной года. Презентация романа-путешествия о голоде 1920-х годов в Поволжье состоится в Казани - в новом здании Национальной библиотеки Татарстана и Доме Аксенова.

Действие в книге происходит в 1923 году в одном из "поездов Дзержинского", на котором 500 детей-беспризорников эвакуируют в более благополучный регион, чтобы спасти от смерти. Изначально, правда, “Эшелон на Самарканд” задумывался как повесть о нескольких беспризорных подростках, которые собираются в Успенском соборе Свияжска и обсуждают мечты и свое детство.

- Роман с одной стороны о голоде, а с другой – о человеческом в нас, о том, что внутри даже самого сурового сердца не звериное, а человеческое. По сюжету за 400 верст главному герою встречаются разные банды, и все эти люди, в конце концов, как-то, может быть и косвенно, но помогают детям. Социальная вражда обнуляется, потому что эти враги объединены задачей, детские жизни становятся объединяющим, – отметила на пресс-концеренции в ТАСС Яхина.

По словам автора, ей уже поступают предложения об экранизации романа, но никаких договоренностей пока нет.