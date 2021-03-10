Ремонт улицы Промышленная в Новочебоксарске может потребовать 181 миллиона рублей

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 18 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что власти Новочебоксарска готовы заплатить более 181,2 миллиона рублей за ремонт улицы Промышленная - от улицы Советская до кольца у “Химпрома”. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 18 марта. Работу он должен будет завершить к 30 сентября 202 года. Согласно техзаданию, помимо автомобильной дороги будет отремонтирована пешеходно-велосипедная дорожка, остановочные павильоны и несколько других примыкающих к дороге объектов.