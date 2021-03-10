Звонили с 22 номеров: Жительница Татарстана потеряла более 500 тысяч рублей, поверив мошенникам

За сутки аферисты смогли обмануть трех жителей Бугульмы. Фото: Анастасия Осипова

Жители Татарстана продолжают попадаться на уловки аферистов. Очередной жертвой мошенников стала 40-летняя женщина из Бугульмы. Ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка, сообщив, что ее сбережения в опасности.

Испугавшись за свои деньги, заявительница сразу же стала действовать под диктовку неизвестного. Ей звонили с 22 абонентских номеров. Женщина вначале сняла в банке, а затем перевела несколькими операциями на указанные мошенниками счета свои 125 000 рублей. После чего лжесотрудники банка убедили потерпевшую оформить на себя кредит, сообщив, что необходимо опередить мошенников.

- Злоумышленники проинструктировали женщину как себя вести при оформлении кредита и что необходимо взять максимальную сумму пояснив, что деньги необходимы для ремонта квартиры, и чтобы она вела себя уверенно, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили, так как у них идет утечка информации. Обналичив максимально одобренную сумму, женщина перевела на указанные счета мошенников еще 430 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе МВД РТ.

В этот же день на удочку лжебанкиров попался 24 –летний мужчина. Аналогичным способом он оформил на себя кредит на сумму 227 тысяч рублей и перевел на указанные лжебанкирами счета.

Еще один случай касается женщины, которая в ходе аналогичных телефонных звонков от лжесотрудников банка потеряла 20 тысяч рублей, так как продиктовала пришедший на ее номер код из банка.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.