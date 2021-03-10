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С начала марта в общественном транспорте Казани выявили более 2 тысяч пассажиров без масок

После замечания все пассажиры без средств индивидуальной защиты надели маски
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Рейды по выявлению безмасочников будут продолжены.

Рейды по выявлению безмасочников будут продолжены.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В марте в общественном транспорте Казани выявили 2063 пассажира без масок. Профилактические рейды прошли в автобусах, трамваях, троллейбусах и на станциях метро.

Всего с 1 по 8 марта было проверено 2856 единиц общественного транспорта на 83 контрольных точках. После замечания все пассажиры без средств индивидуальной защиты надели маски.

Проверку проводили сотрудники Комитета по транспорту Исполкома Казани, контрольно-ревизорские службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий.

Профилактические рейды продолжаются, сообщается на транспортном сайте города.