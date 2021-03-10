"Ак Барс" разгромил "Торпедо" и вышел в полуфинал восточной зоны Кубка Гагарина

Фото: ХК "Ак Барс".

Хоккеисты "Ак Барса", как и ожидалось, не стали откладывать выход в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина в долгий ящик. В четвертом матче серии с "Торпедо", ведя 3:0 после трех игр, подопечные Квартальнова были полны решимости оформить выход в полуфинал восточной зоны в 4 матче.

Казанцы играли с преимуществом, но в первом периоде не забили. Зато второй игровой отрезок "барсы" начали с голов. На 15-й секунде Патрис Кормье увидел подключение к атаке Андрея Педана и отдал защитнику передачу – Педан обработал шайбу и точным броском открыл счёт, 1:0. Менее чем через минуту защитник "Торпедо" Брэйди Остин заработал удаление, а команда Дмитрия Квартальнова реализовала численное большинство – это Найджел Доус поразил дальний угол ворот Петра Кочеткова, 2:0.

«Торпедо» смогло отыграть одну шайбу в свою двухминутку большинства – отличился Иван Чехович. Однако в середине периода казанцы забили третий гол: Стефан Да Коста выиграл вбрасывание у ворот нижегородцев, отпасовал Доусу, а Найджел отдал передачу Виктору Тихонову на открытый угол ворот, 3:1.

В третьем периоде нижегородцы бросились забивать, но оборона казанцев не дрогнула. Более того, в самой концовке Станислав Галиев поразил уже пустые ворота "Торпедо", установив окончательный счет на табло. 4:1 - победа "Ак Барса".