В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

В регионе число летальных исходов COVID-19 достигло 367. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот вторник, 9 марта, Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти в республике от коронавируса. Так, от инфекции скончались 82-х и 40-летний мужчины, а также 75-летняя женщина. Таким образом в регионе число летальных исходов COVID-19 достигло 367.

Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане также был выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. В 19 из них больным понадобилась госпитализация, в остальных 32 случаях – люди проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 18 435 человек. Из них 15 029 смогли выздороветь.