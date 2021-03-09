Жителя Нурлата арестовали, когда в его погребе нашли тело приятеля

Мужчину вычислили по телефонному звонку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

6 марта в погребе одного из домов Нурлата было обнаружено тело 54-летнего горожанина. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, потерпевший пришел в гости к 63-летнему хозяину дома еще в 20-х числах февраля. Он стал предлагать ему вместе выпить, но тот отказывался. На этой почве между мужчинами и вспыхнула ссора. В ходе нее хозяин толкнул гостя, тот упал и практически сразу получил пару ударов топором по голове.

Далее, как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник сбросил тело убитого в погреб, а его куртку спрятал на чердаке. Вот только он забыл вытащить из нее мобильный телефон потерпевшего.

Вскоре его начали разыскивать родственники. Они пришли к хозяину дома и один из них позвонил на тот самый телефон и услышал, как тот сработал на чердаке. Тут все и вскрылось.

- Подозреваемый был задержан правоохранителями и уже дал признательные показания. На время следствия его заключили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.