СУ СКР Татарстана: мужчина удерживал родственников и требовал деньги на азартные игры

В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

7 марта 23-летний мужчина приехал в гости к своей 68-летней бабушке и 59-летнему брату в село Старая Чабья Мамадышского района.

Там он выпивал, а на утро, как полагает следствие, начал угрожать родственникам расправой и требовать, чтобы бабушка взяла для него у других родственников 200 тысяч рублей, которые он хотел потратить на азартные игры.

При этом, как утверждается, злоумышленник насильно удерживал своего брата и бабушку. В итоге, получив деньги, мужчина отпустил первого пленника. А когда он уснул, полицейским удалось вызволить и бабушку.

Злоумышленник был задержан в отношении его возбудили уголовное дело по статьям: «незаконное лишение свободы» и «вымогательство».

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.