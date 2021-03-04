Житель Татарстана решил помочь «поймать» мошенников и лишился полумиллиона рублей

С мужчиной по телефону связывался даже "сотрудник полиции". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

63-летнему жителю Альметьевска на телефон якобы позвонил сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил мужчине, что зафиксирована попытка доступа к его счету и деньги нужно спасать, переведя их на другой счет. И вообще нужно помочь вывести на чистую воду сотрудников банка, которые незаконно оформляют на людей «левые кредиты».

Татарстанец согласился, взял кредит на полмиллиона рублей, снял их и перевел на неизвестный счет, который указал ему позвонивший. После чего с мужчиной по телефону связался уже «сотрудник полиции». Он требовал, чтобы тот и дальше продолжал делать все, что укажет «сотрудник банка». Тут мужчина заподозрил неладное и обратился в банк, где ему сообщили, что он и вовсе не является их клиентом. После чего житель Альметьевска пошел в полицию. Сообщили в МВД Татарстана.