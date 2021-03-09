Жителя Татарстана арестовали по обвинению в изнасиловании пенсионерки

Пока идет следствие, мужчина будет находится в камере СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 56-летнего жителя одной из деревень Актанышкского района возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

Мужчину обвиняют в том, что 23 февраля он по пьяни залез в дом своей 82-летней соседки. Там он изнасиловал пенсионерку.

- Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.