В Набережных Челнах с пожара в больницу привезли женщину с сильными ожогами

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Днем во вторник, 9 марта, в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме №114 на проспекте Чулман горит квартира.

К приезду пожарных самостоятельно на улицу эвакуировались пять человек. Горение происходило на первом этаже.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадала женщина 60-летняя женщина. Ее с предварительным диагнозом «термические ожоги 3-4 степени 40%» в тяжелом состоянии доставили в больницу, - сообщили в МЧС Татарстана.

Огонь быстро потушили. Причины его возникновения сейчас устанавливают специалисты.