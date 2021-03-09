В Набережных Челнах с пожара в больницу привезли женщину с сильными ожогами

С места происшествия.
Фото: МЧС Татарстана
Днем во вторник, 9 марта, в экстренные службы Набережных Челнов поступило сообщение о том, что в девятиэтажном доме №114 на проспекте Чулман горит квартира.
К приезду пожарных самостоятельно на улицу эвакуировались пять человек. Горение происходило на первом этаже.
- Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадала женщина 60-летняя женщина. Ее с предварительным диагнозом «термические ожоги 3-4 степени 40%» в тяжелом состоянии доставили в больницу, - сообщили в МЧС Татарстана.
Огонь быстро потушили. Причины его возникновения сейчас устанавливают специалисты.