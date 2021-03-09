Капитан казанского "Рубина" вызван в сборную Хорватии

Фото: ФК "Рубин".

Стал известен состав сборной Хорватии на предстоящую серию товарищеских матчей в марте 2021 года. В число сборников попал и капитан казанского "Рубина" Филип Уремович. Он может сыграть за национальную команду в матчах со Словенией, Мальтой и Кипром.

Отметим, что впервые в сборную страны Уремовича вызвали в сентябре 2020 года. С тех пор он получает вызовы регулярно. На его счету уже шесть игр за национальную команду. Правда, отметиться результативными действиями пока ему не удалось.