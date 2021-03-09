Хотела купаться в цветах, а осталась без денег: Мошенники обманули девушку накануне 8 Марта

Девушка перевела за цветы более 12 тысяч рублей, после чего "продавец" перестал выходить на связь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19-летняя жительница Новочебоксарска накануне 8 Марта увидела на сайте бесплатных объявлений рекламу о продаже тюльпанов по низким ценам. Она написала продавцу о желании приобрести 500 цветов.

Все, казалось бы, шло неплохо. Ей даже выслали электронную версию договора купли-продажи и попросили внести предоплату. После того, как девушка перевела более 12 000 рублей, продавец удалил объявление, переписку в мессенджере и перестал выходить на связь.

- Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе МВД Чувашии.