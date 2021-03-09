Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Хотела купаться в цветах, а осталась без денег: Мошенники обманули девушку накануне 8 Марта

Жительница Новочебоксарска решила заказать 500 тюльпанов
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Девушка перевела за цветы более 12 тысяч рублей, после чего "продавец" перестал выходить на связь.

Девушка перевела за цветы более 12 тысяч рублей, после чего "продавец" перестал выходить на связь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19-летняя жительница Новочебоксарска накануне 8 Марта увидела на сайте бесплатных объявлений рекламу о продаже тюльпанов по низким ценам. Она написала продавцу о желании приобрести 500 цветов.

Все, казалось бы, шло неплохо. Ей даже выслали электронную версию договора купли-продажи и попросили внести предоплату. После того, как девушка перевела более 12 000 рублей, продавец удалил объявление, переписку в мессенджере и перестал выходить на связь.

- Потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе МВД Чувашии.

Криминал