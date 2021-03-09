"Если уйдет, то только в "Реал"!": Слуцкого из "Рубина" готовы отпустить только в ТОП-клуб

Фото: ФК "Рубин".

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, готовы ли в клубе отпустить наставника команды Леонида Слуцкого, если тому поступит предложение от другой команды. По его словам, в "Рубине" рассчитывают на Слуцкого и надеются, что он надолго задержится в Казани. Впрочем, один клуб, куда Слуцкого отпустить готовы, Сайманов все же назвал.

- Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 миллионов просмотров. Это же о чем-то говорит. Я смею надеяться, что Леонид Викторович в "Рубине" так же счастлив, как и я. У нас сложилась "химия", которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдет. Только в "Реал", если они его пригласят! - цитирует Сайманова Championat.com.

Отметим, что под руководством Слуцкого "Рубин" в нынешнем сезоне набрал 34 очка и пока идет на 8 месте. В ближайшем туре казанцы в гостях сыграют против "Уфы".