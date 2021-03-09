Глава Минздрава Татарстана Марат Садыков предложит правительству РФ поднять зарплату медикам в два раза

Во время пандемии 27% сотрудников в возрасте старше 65-лет пришлось отправить на карантин.

В этот вторник, 9 марта, на итоговой коллегии глава Минздрава Татарстана Марат Садыков сообщил, что выступит к правительству РФ с предложением о поднятии зарплаты медикам первичного звена в два раза.

По его словам, причина выхода с такой инициативой на всю страну – кадровый голод. Так, во время пандемии 27% сотрудников в возрасте старше 65-лет пришлось отправить на карантин. Из-за этого возникли проблемы в работе поликлиник.

Также Садыков, предложил ректору Казанского государственного медуниверситета Алексею Созинову представить свои наработки по изменению системы подготовки врачей. Напомним, в пандемию часть студентов медиков была отправлена в помощь больницам еще до окончания своего обучения.