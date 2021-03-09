Забрал телевизор и скрылся на автомобиле: Житель Тольятти ограбил ульяновскую пенсионерку

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В полицию обратилась 74-летняя жительницы села Дубравка Мелекесского района Ульяновской области. Она рассказала, что на нее напали в собственном доме и ограбили.

Полицейские установили, что днем 5 марта неизвестный пришел к потерпевшей и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Слегка ранив пожилой женщине руку, злоумышленник вошел в дом, забрал телевизор и деньги в сумме 7 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.

Полицейские смогли вычислить и оперативно задержать злоумышленника. Им оказался безработный 29-летний житель Тольятти.

- Подозреваемый приехал в отдаленное село с целью совершить кражу у кого-либо из местных жителей. Таким образом, он планировал заработать, - уточнили в пресс-службе ульяновской полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное. Подозреваемого заключили под стражу.