Отобрал паспорт и требовал деньги: за это задержан 17-летний житель Ульяновской области

Злоумышленник сознался в содеянном. Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть отделения полиции города Новоульяновск Ульяновской области обратился 57-летний местный житель с заявлением о вымогательстве.

Полицейские установили, что 5 марта в квартиру к потерпевшему пришел знакомый, который потребовал у мужчины семь тысяч рублей, которые тот якобы был должен ему. При этом, как утверждается полицейскими, с целью возвращения денег злоумышленник отобрал паспорт пострадавшего.

Подозреваемый в этом был задержан полицией. Им оказался ранее уже судимый 17-летний местный житель. Он уже полностью признал свою вину.

- В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД Ульяновской области.