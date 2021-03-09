Число заразившихся коронавирусом жителей Ульяновской области достигло отметки в 28600 человек

За сутки подтвердились еще 102 случая коронавируса.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердили еще 102 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших Covid-19 жителей региона составило 48600 человек.
Управлением Роспотребнадзора области и региональным минздравом организованы противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных, установление круга контактных, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения.
Проведено за весь период 722365 лабораторных исследований, обследовано 689247 человек. Под наблюдением находится 9177 человек.