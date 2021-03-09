Число нарушений на казанских стройках в 2020 году снизилось на 30%

Всего в 2020 году строительство велось на 220 объектах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество нарушений на строительных площадках в Казани снизилось на 30% по итогам 2020 года. Всего в минувшем году в городе велось 220 строек. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что снижение числа нарушений говорит о комплексной работе.

- Административно-техническая инспекция – это не карательный, а контролирующий орган. Достаточно понятные и прозрачные правила, которые сводятся к тому, что, если нет нарушений, значит, нет наказаний, – подчеркнул глава города на аппаратном совещании в Исполкоме.

Как сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев, в основном нарушения связаны с мойкой колес. При этом все стройки оборудованы такими пунктами.

- Вынос грязи со строительных площадок создает угрозу безопасности дорожного движения, ложится дополнительным бременем по содержанию дорожной сети, – подчеркнул спикер и посоветовал строительным организациям перейти на автоматическую мойку колес.

Что касается земляных работ, то в прошлом году выдано на 9% больше ордеров, чем в 2019 году, а нарушений стало на 23% меньше. Оформленные в полном объеме разрешительные документы на земляные работы позволяют отслеживать выполнение работ по благоустройству в местах разрытий в установленные сроки. Наиль Минвалеев обратил внимание, что такие нарушения влияют на стабильность работы инженерной инфраструктуры и несут угрозу жизни и здоровья горожан.