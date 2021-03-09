Еще 51 житель Татарстана заразился коронавирусом за минувшие сутки

19 татарстанцев госпитализировали. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19, из них 1 – завозной, 50 – контактные. 19 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому. 18 случаев коронавируса подтвердили в Казани, 12 - в Набережных Челнах.

Всего по данным на 9 марта в Татарстане зарегистрирован 18 435 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15029, в том числе 1 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 93 594 человека, из них вторую дозу получили 38 582 человека.