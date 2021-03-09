Соцсети: Очередной трамвай сошел с рельсов в Казани

Фото: скриншот с видео.

Очередной инцидент с участием трамвая произошел в Казани. На этот раз вагон слетел с рельсов на улице Поперечно-Базарной. Видео ДТП появилось в соцсетях. На записи видно. что трамвай съехал с рельсов и врезался в столб. повредив ограждение. У вагона разбито лобовое стекло.

Сколько пассажиров было в салоне пока не известно. Отметим, что предполагаемой причиной дорожного инцидента стала поломка кардана у трамвая.

Отметим, что инциденты с трамваями в Казани происходят в последнее время довольно часто. За последние 5 месяцев это уже третий сошедший с рельсов вагон.