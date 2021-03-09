В Альметьевске пожарные в горящей квартире нашли и спасли мужчину

Площадь пожара составила два квадратных метра. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Этой ночью в 1.13 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в квартире дома №45 по улице Чернышевского в Альметьевске.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже – горели вещи и мебель. Пожарных на месте происшествия встречали жильцы дома. Они сообщили, что внутри квартиры может находится ее хозяин.

Сразу войти у пожарных не получилось – металлическая дверь квартиры была закрыта изнутри. Ее пришлось вскрывать гидравлическим специнструментом. В итоге хозяина нашли. Мужчина лежал на кухне под столом в бессознательном состоянии. 53-летнего мужчину при помощи специальной маски спасаемого вывели на улицу и передали бригаде «скорой». Его с признаками отравления дымом увезли в больницу. Огонь же быстро потушили.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина его возникновения – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.