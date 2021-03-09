В Татарстане грузовик развернуло на дороге, и он врезался в пассажирский автобус

С места происшествия в больницу "скорая помощь" увезла водителя автобуса и двух его пассажиров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот вторник, 9 марта, в Татарстане на 61 километре автодороги «Набережные Челны - Заинск – Альметьевск» столкнулись грузовик и автобус. В последнем пострадали три человека – водитель и два пассажира. Их с различными травмами госпитализировали с места аварии. На месте в обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

- По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, его автомобиль развернуло на дороге, и он совершил столкновение с пассажирским автобусом, - сообщили в МВД Татарстана.