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Происшествия

В Татарстане грузовик развернуло на дороге, и он врезался в пассажирский автобус

С места аварии госпитализировали троих человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия в больницу "скорая помощь" увезла водителя автобуса и двух его пассажиров.

С места происшествия в больницу "скорая помощь" увезла водителя автобуса и двух его пассажиров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот вторник, 9 марта, в Татарстане на 61 километре автодороги «Набережные Челны - Заинск – Альметьевск» столкнулись грузовик и автобус. В последнем пострадали три человека – водитель и два пассажира. Их с различными травмами госпитализировали с места аварии. На месте в обстоятельствах этого дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

- По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, его автомобиль развернуло на дороге, и он совершил столкновение с пассажирским автобусом, - сообщили в МВД Татарстана.

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