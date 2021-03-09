Между Ижевском и Нижнекамском начал курсировать сдвоенный поезд

Вагоны оборудованы системой отопления, которая автоматически поддерживает комфортную для пассажиров температуру +18 градусов. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На период празднования 8 Марта по направлению «Ижевск - Москва» был запущен сдвоенный поезд - два состава рельсовых автобуса РА-3.

- В Ижевском регионе и на ГЖД такое впервые, практика будет продолжена и в дальнейшем, - сообщил на своей официальной странице в соцсети глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев.

По словам министра, РА-3 - это современный комфортабельный рельсовый автобус с системой отопления, которая автоматически поддерживает в вагоне комфортную для пассажиров температуру +18 градусов.