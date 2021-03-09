В 2021 году в Набережных Челнах отремонтируют улицу Шамиля Усманова

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Улицу Шамиля Усманова в Набережных Челнах отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работам приступят уже в 2021 году. Так, починят участок протяженностью два километра от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан.

- В ходе ремонта будет уложен новый верхний слой из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, рассчитанного по технологии объемного проектирования в соответствии с новым ГОСТом. Также запланировано установить необходимые средства организации дорожного движения, - сообщают в Минтрансе Татарстана.

Всего же в 2021 году в рамках нацпроекта в Набережночелнинской агломерации планируют отремонтировать 29,2 километров проезжей части.