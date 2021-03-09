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Татарстан занял второе место по выявленным случаям взяток среди регионов России

Здесь республику обошла только Москва
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Список был составлен по итогам 2020 года.

Список был составлен по итогам 2020 года.

Фото: Анастасия Осипова

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин перечислил самые коррумпированные регионы страны.

Так, по выявленным случаям взяточничества за 2020 год в его рейтинге на втором месте оказался Татарстан. Республику обошла только Москва. На третьем месте Ставропольский край, на четвертом Московская область, а на пятом Башкирия.

Интересно, что в список регионов с наименьшим количеством выявленных фактов взяточничества за 2020 года на третьем месте находится соседняя с Татарстаном республика Марий Эл.

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