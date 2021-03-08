9 марта в Татарстане до 19 градусов мороза

В некоторых районах Татарстана возможен снег. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

оть на календаре уже весна, но погода остается зимней. Вот и во вторник, 9 марта, будет довольно холодно. В целом 9 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза. При прояснениях температура опустится до 19 градусов со знаком "минус". Днем столбики термометров не поднимутся выше 5 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.