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Происшествия

В Татарстане двое пенсионеров погибли, отравившись угарным газом

В причинах трагедии разбираются сотрудники прокуратуры
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Спасти мужчину и женщину не удалось.

Спасти мужчину и женщину не удалось.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

8 марта в Татарстане погибли двое пенсионеров. Трагический инцидент произошел в селе Нижнее Бишево в Заинском районе республики. 68-летняя женщина и 69-летний мужчина отравились угарным газом в доме на улице Центральная.

На место происшествия выехала зампрокурора Заинска Ирина Якупова. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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