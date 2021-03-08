В Татарстане двое пенсионеров погибли, отравившись угарным газом

Спасти мужчину и женщину не удалось. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

8 марта в Татарстане погибли двое пенсионеров. Трагический инцидент произошел в селе Нижнее Бишево в Заинском районе республики. 68-летняя женщина и 69-летний мужчина отравились угарным газом в доме на улице Центральная.

На место происшествия выехала зампрокурора Заинска Ирина Якупова. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.