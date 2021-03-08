РФС: Судья ошибочно удалил Абильдгора в матче со "Спартаком"

Фото: ФК "Рубин".

Комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение казанского "Рубина" с просьбой разобрать два спорных эпизода в матче 20 тура против "Спартака", которую казанцы выиграли со счетом 2:0.

Казанцы попросили объяснить действия судьи при предъявлении желтых карточек защитнику Бегичу и полузащитнику Абильдгору, для которого "Горчичник" стал вторым в матче. Если в ситуации с хорватским защитником члены комиссии поддержали решение судьи, то вот с эпизодом с удалением датчанина признали ошибку арбитра.

- Судья ошибочно вынес вторую жёлтую карточку Абильгору на 71-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист "Рубина" совершил обычное нарушение правил по неосторожности, не требовавшее вынесения предупреждения, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.