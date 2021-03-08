Взяла кредит и заняла у матери: Жительница Чуваши перевела мошенникам более 500 тысяч рублей

В общей сложности женщина лишилась 564 тысяч рублей. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

6 марта в полицию обратилась 42-летняя жительница Чебоксар. Она заявила, что попалась на удочку мошенникам. В 2019 году, горожанка перевела 400 тысяч рублей на счет брокерской компании для получения прибыли от роста курса криптовалюты. А в 2020 году вложила 7000 рублей в другую подобную фирму. В последующем, получить свои деньги обратно женщина не смогла.

В конце февраля 2021 года ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником компании, занимающейся возвратом денежных средств, вложенных в брокерские фирмы. Он пообещал помочь вернуть деньги, но за это попросил комиссию в размере 10 процентов от выведенной суммы. Женщина согласилась, тем самым попав на удочку мошенника. В начале, по просьбе «финансиста», она установила на свой компьютер программу дистанционного управления и перевела 5 тысяч рублей на свой аккаунт в брокерской компании. Это было нужно, чтобы показать свою «денежную активность».

На следующий день горожанка перевела еще 10 тысяч рублей. Но этого оказалось недостаточно, и ей предложили оформить кредит, обещая потом вернуть все деньги. Так, она получила ссуду в банке и перечислила 310 тысяч рублей. Женщину заверили, что на ее счету уже свыше 600 тысяч рублей, но чтобы их вывести, необходимы еще вложения. Порядка 250 тысяч рублей она заняла у матери… В итоге в общей сложности потерпевшая перечислила 564 тысячи рублей.

После этого горожанка почитала отзывы в Интернете об этой компании и поняла, что ее обманули.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, - прокомментировали в пресс-службе МВД Чувашии.